Presidente do Inter atualiza cenários e fala sobre volta ao futebol

Presidente do Internacional, Alessandro Barcellos atualizou a situação do Colorado em meio aos dias complicados após fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em entrevista à “GZH”, afinal, o dirigente afirmou que a prioridade é o bem-estar das pessoas, incluindo funcionários.

“O Guaíba baixou muito pouco ainda, e estamos na expectativa de chuvas fortes no final de semana. É difícil falar qualquer coisa sobre previsibilidade de consequências materiais. O que temos são funcionários que perderam casas, outros tiveram de abandonar porque estavam sem água, luz, mantimentos, ou ilhados. Jogadores buscaram maior segurança, com crianças, bebês. E muitos estão na linha de frente, tanto salvando vidas quanto no trabalho de apoio, preparando comida, ajudando nos abrigos. E continuam. Então esse é o momento que estamos vivendo. Fora isso, só podemos aguardar que as coisas melhorem. E não sabemos quando isso acontecer. O segundo momento vai ser o levantamento das consequências e a mobilização para recuperar isso”, disse Barcellos.

A CBF cancelou jogos de equipes gaúchas até o dia 27 de maio, mas, a princípio, há jogo do Inter no dia 28, pela Sul-Americana. O presidente colorado disse que a equipe pode voltar aos treinos na próxima semana, mas que ainda não é certo.

"Estamos reavaliando. Mas ao mesmo tempo, temos uma pressão do outro lado. Alguns jogos não foram desmarcados. Temos um confronto com o Belgrano no dia 28. É um desafio imenso, de não só estar em campo, mas também competir. Exatamente, tem isso. Teríamos 19 dias até o jogo. E estamos parados há algum tempo. Ainda não estamos pensando nisso, não é hora. Mas se a Conmebol não encontrar outra solução, vamos precisar enfrentar essa realidade", afirmou.