Estêvão despista sobre interesse do Chelsea: ‘Minha cabeça está no Palmeiras’

O garoto Estêvão se tornou um dos assuntos mais comentados no Palmeiras nesta semana. Muito por conta do interesse do Chelsea em contar com a joia palestrina no futuro. Contudo, após a vitória por 5 a 0 diante do Liverpool-URU, nesta quinta-feira (9), o atacante deixou claro que sua cabeça está apenas no Verdão.

“Minha cabeça está 100% no Palmeiras. Não penso nisso. Só em como vou dar meu melhor no campo e como ajudar o Palmeiras. Tento o máximo me esforçar em campo para dar alegrias à torcida palmeirense’, disse Estêvão, após a partida.

O Palmeiras já tem consciência que o Chelsea está muito interessado na contratação do atacante Estêvão. Contudo, as negociações estão esbarrando em apenas um ponto: o bônus estipulado em contrato. Por conta disso, o Verdão não descarta abrir uma espécie de ”leilão” por sua joia.

A multa rescisória para tirar Estêvão é de 45 milhões de euros (R$ 246 milhões), e o Verdão tem 70% dos direitos econômicos. Se este valor for pago, o Palmeiras vai receber cerca de R$ 172,5 milhões. Assim, a ideia da diretoria é receber um valor fixo próximo da multa. Além disso, incluir um bônus para que estas cifras ultrapassem os R$ 300 milhões. Algo muito parecido com o que aconteceu com a venda de Endrick, para o Real Madrid.

As pessoas que cuidam da carreira de Estêvão entendem que o projeto do Chelsea é interessante. Contudo, o Verdão não tem pressa de vender, já que o garoto só pode deixar o clube quando completar 18 anos, no dia 24 de abril de 2025. Até lá, o Palmeiras espera uma proposta melhor do Chelsea ou vai abrir para concorrência. No passado, Arsenal, PSG e Barcelona demonstraram interesse no jogador.

Chelsea está de olho em Estêvão faz um bom tempo

Aliás, esta não é a primeira vez que o Chelsea se interessa pela joia palestrina. No começo do ano, os ingleses chegaram a fazer uma oferta pelo meia-atacante, quando ele ainda estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entretanto, a proposta não agradou à diretoria do Palmeiras.

Tratado na Academia de Futebol como “Messinho”, Estevão, de 17 anos, tem contrato válido até 2026 com o Palmeiras, onde estreou profissionalmente em 2023. Ao todo, fez 13 jogos oficiais e marcou dois gols sob o comando de Abel Ferreira. Além disso, é nome frequente nas convocações da seleção de base do Brasil.

