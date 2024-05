Torcedores do Flamengo protestam em frente ao Ninho do Urubu

Torcida do Flamengo protesta na frente do CT do clube - (crédito: Foto: Reprodução)

Torcedores do Flamengo foram até o Ninho do Urubu, nesta sexta-feira (10) e protestaram contra o elenco, após a sequência de resultados ruins. Alguns jogadores como o lateral-esquerdo Viña, o atacante Everton Cebolinha e o meia Arrascaeta, tiveram seus carros parados pelos adeptos, atrapalhando a entrada no CT.

Com faixas, os manifestantes pediram a saída do técnico Tite, do presidente Rodolfo Landim e questionaram o diretor de futebol Marcos Braz, que foi classificado como “morde virilha”. Aliás, este é em função da polêmica com um torcedor no shopping. Além disso, alguns adeptos chegaram a arremessar ovos e até pipoca nos veículos. A segurança no local foi reforçada pouco antes das chegadas dos atletas.

O atacante Everton Cebolinha tentou falar com os manifestantes, mas acabou sendo orientado a entrar rapidamente no CT. Já o meia Arrascaeta ouviu um “Vamos jogar bola nessa p****” de um torcedor. O único jogador que passou com tranquilidade no Ninho do Urubu, acabou sendo o uruguaio De La Cruz. Ele entrou normalmente no Centro de Treinamento, com palavras de “esse tem moral!”.

Aliás, a tensão acontece dois dias depois do elenco do Flamengo chegar no Rio de Janeiro sob protestos no desembarque do Aeroporto do Galeão depois da derrota pela Libertadores. O atacante Bruno Henrique foi o único a se manifestar e prometeu que “o time iria melhorar”. Com o revés, o Rubro-Negro caiu para terceiro lugar na sua chave e por enquanto está dando adeus a competição continental.

Próximo compromisso do Flamengo

Assim, com este clima, o Flamengo volta a campo neste sábado (11), às 16h, no Maracanã, para enfrentar o Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

