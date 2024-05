Fluminense desembarca no Rio após vencer o Colo-Colo pela Libertadores

Após vencer o Colo-Colo em Santiago, no Chile, o Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (10) por volta das 7h. Assim, o retorno não contou com a presença de torcedores e ocorreu de maneira tranquila no aeroporto do Galeão. A informação é do portal “ge”.

Com o triunfo no último jogo fora de casa na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor se isolou na liderança de sua chave, com oito pontos. Dessa forma, Cerro Porteño-PAR, com cinco, e Colo-Colo-CHL, com quatro, seguem na cola dos comandados de Fernando Diniz. O Alianza Lima-PER, por sua vez, soma três pontos e está na lanterna.

Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Cerro na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, a equipe entra em campo, na segunda-feira (13), para encarar o São Paulo, às 20h (de Brsília), no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro.

Diante da atual configuração da chave, a equipe carioca pode sacramentar a classificação para as oitavas de finais já na próxima partida. Por fim, contra o Colo-Colo-CHL, o Tricolor soube suportar os ataques adversários e ser letal para voltar de Santiago com os três pontos na bagagem.

