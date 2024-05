Nonato completa dois meses sem atuar e tem futuro incerto no Santos

O bom momento vivido pelo Santos, faz com que o técnico Fábio Carille mexa pouco no time titular. Assim, alguns jogadores começam a perder espaço na equipe. Caso do meia Nonato, que completou dois meses sem entrar em campo e tem futuro incerto no Peixe.

Nonato não entra em campo desde a vitória sobre a Inter de Limeira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Ele foi titular no lugar de João Schimdt, que ficou fora desta partida por conta de uma indisposição estomacal no dia anterior ao embate. Contudo, o período sem atuar não é por conta de nenhuma contusão.

Afinal, o meia foi relacionado para todas as partidas desde então, mas não teve nenhum minuto em campo, seja nas finais do Paulistão ou na Série B. Nonato não atuou por opção de Fábio Carille. Aliás, o treinador já disse que vem conversando com o jogador para saber aonde escalar o atleta.

“Os meus planos são simples nessa questão de avaliação do dia a dia. Já sentei com ele e quero sentar novamente para ver onde se sente melhor em campo e quais as outras funções que pode fazer junto com o Patrick para deixar tudo bem esboçado, levar para campo e treinar na função que pode exercer, para guando estiver dentro de campo não ter dúvida nenhuma”, disse Carille.

Passagem de Nonato no Santos

Nonato chegou ao Santos em agosto de 2023, vindo por empréstimo do Ludogorets, da Bulgária, e participou da luta da equipe contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, o Peixe decidiu comprar os direitos econômicos do jogador, que envolveu a cessão definitiva do atacante Rwan Seco. Até aqui foram 21 jogos e apenas um gol anotado.

