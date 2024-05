PSG anuncia novo uniforme com auxílio da inteligência artificial

Novo uniforme do PSG valoriza as tradições do clube e de Paris - (crédito: Marcelo Caitano)

O PSG usou suas redes socias para divulgar o seu uniforme para a próxima temporada, a 24/25. O clube francês decidiu tentar inovar e utilizou o auxílio da inteligência artificial para anunciar a nova peça. Assim, a expectativa é de que a apresentação da nova vestimenta ocorra no próximo domingo (12), quando enfrenta o Tolouse, no Parque dos Príncipes.

A revelação do novo uniforme do Paris Saint-Germain contou com a participação do lateral-esquerdo Nuno Mendes e do meio-campista Vitinha como modelos. No entanto, o astro da equipe, Kylian Mbappé foi ausência, fato que deixa a impressão de que a relação entre jogador e o clube se degrada gradativamente. Principalmente porque o atacante está em reta final do seu contrato e comunicou que deixará a equipe da capital francesa ao final da temporada.

“Descubra a nossa nova camisa para a temporada 24/25, lançada com fotos dos nossos jogadores parisienses tiradas com a ajuda da Inteligência Artificial, uma novidade na história do clube”, relatou o PSG em postagem em sua conta no Instagram.

A tradicional faixa vermelha e branco nos uniformes do PSG volta a ficar centralizada neste modelo produzido pela Nike. Isso porque, no anterior houve uma mudança para o lado esquerdo e tem uma aparência de ter sido feita com pincel. Em uma alusão à riqueza cultural e artística de Paris.

Avaliação e ambição do PSG na temporada

Vale ressaltar que no Campeonato Francês, a equipe apenas cumpre tabela, pois sagrou-se campeão com três rodadas de antecedência ao fim do torneio. Além disso, na Liga dos Campeões, foi eliminado na semifinal depois de duas derrotas para o Borussia Dortmund. A única ambição do Paris Saint-Germain, nesta reta final da temporada é o título da Copa da França, competição em que enfrentará o Lyon, na decisão.

