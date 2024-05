Júlio Casares será o chefe de delegação da Seleção na Copa América

O presidente do São Paulo, Julio Casares, será o chefe de delegação da Seleção Brasileira durante a disputa da Copa América, que acontece nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho. O anúncio foi feito por Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, na nomeação dos convocados para a competição.

Será a primeira vez que Casares se apresenta como chefe de delegação da Seleção. Aliás, é comum da CBF convidar dirigentes, normalmente presidentes de federações, para ser representante do Brasil em jogos fora do país. Na primeira convocação de Dorival, a entidade chamou Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ela fez história por ser a primeira chefe de delegação mulher da história.

“Certamente, ele estará engajado conosco na responsabilidade que temos em representar a Seleção Brasileira”, disse Rodrigo Caetano, sobre o convite a Julio Casares.

“Agradeço à CBF, Dorival Júnior e toda comissão técnica pela oportunidade de contribuir com a Seleção Brasileira e por representar o São Paulo Futebol Clube na importantíssima e tão tradicional Copa América”, disse Júlio Casares, em nota.

Aliás, o cargo de chefe de delegação consiste em acompanhar o dia a dia da Seleção. Além disso, representar a CBF em eventuais encontros com dirigentes de outras federações.

Por fim, os convocados que atuam no exterior vão se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros estão sendo aguardados a partir do dia 3 de junho, junto com os atletas do Real Madrid, que vão disputar a final da Champions League, no dia 1° de junho. A preparação está programada para acontecer em Orlando, na Flórida.

