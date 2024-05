Vasco anuncia campanha de coleta de doações para o RS

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira (10), o início de campanha de coleta de doações para enviar ao Rio Grande do Sul, estado do Sul do País que sofre as consequências de enchentes derivadas das fortes chuvas nas últimas semanas. A campanha é em parceria com a Ação da Cidadania, que será responsável, dessa forma, por transportar os itens para o estado gaúcho.

São inúmeros os pontos de coletas, mas o clube enfatiza que o estádio de São Januário só pode receber água como donativo. A coleta na casa vascaína será, assim, no portão de acesso à Arquibancada Social. Outros pontos são as várias lojas Gigante da Colina espalhadas pelo estado fluminense e também no Espírito Santo e Maranhão – confira mais abaixo a lista.

Vamos todos ???????????????? de coração ????????????? São Januário já está de braços abertos esperando doações de AGUÁ* para o Rio Grande do Sul, que podem ser entregues no portão da Social, e depois serão transportadas pela Ação da Cidadania para o estado gaúcho. #VascoDaGama… pic.twitter.com/Tav7cRdAKl — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 10, 2024

Em São Januário, aliás, as doações podem ser entregues nesta sexta-feira até 18h (de Brasília), no sábado das 9h às 18h e no domingo até o horário da partida (18:30).

Desde quando começou o agravamento da situação por conta da enchente que atinge o RS, o Vasco se posicionou para ajudar, seja divulgando informações ou outras formas. Na partida deste domingo (12), diante do Vitória, algumas ações também serão realizadas.

Vasco anuncia pontos de coleta; confira

