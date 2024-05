Dorival deixa portas abertas para Casemiro e Thiago Silva

Thiago Silva defendeu o Brasil em quatro Copas do Mundo - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Apesar de não ter convocado o volante Casemiro e o zagueiro Thiago Silva para a Copa América e os amistosos preparatórios para a competição, o treinador Dorival Júnior fez questão de dizer que eles ainda estão com as portas abertas na Seleção. Em entrevista coletiva após a convocação desta sexta-feira (10), o técnico enalteceu o currículo da dupla, mas sublinhou que há outros nomes mais adequados no momento.

“O Casemiro merece o respeito de todos nós. Há três meses, disse o que esperava dele. Ele sabe muito bem o que penso dele. Amanhã (sábado) farei um contato com ele, colocando aquilo que acredito que possa acontecer futuramente. É um jogador que merece consideração e que continuemos acreditando num atleta desse nível. O mesmo com o Thiago, com quem falei há 10 dias atrás. Tem história na seleção brasileira e tem que ser respeitado. A não convocação é em razão daquilo que acreditamos neste instante”, comentou Dorival.

Histórico dos atletas

Tanto Thiago Silva quanto Casemiro foram capitães da Seleção Brasileira nos últimos anos. A dupla, inclusive, defendeu o Brasil nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Já Thiago representou o Brasil também nos Mundiais de 2010 e 2014.

Casemiro foi revelado pelo São Paulo e defende atualmente o Manchester United. Antes, passou ainda por Real Madrid e Porto. Thiago Silva, por sua vez, está em fim de contrato com o Chelsea. Depois, defenderá o Fluminense, pela segunda vez na carreira. Aos 39 anos, passou ainda por Chelsea, Milan, PSG , Porto, Dínamo de Moscou e RS Futebol.

Além de Thiago Silva e Casemiro, Dorival também não convocou dois velhos conhecidos do torcedor brasileiro, mas por lesão: Neymar e Richarlison. Do time que perdeu para a Croácia na Copa do Mundo, Júnior convocou ainda Alisson, Militão, Marquinhos, Danilo, Paquetá, Raphinha e Vini Jr.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.