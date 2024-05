Grêmio planeja voltar a treinar até a próxima sexta-feira

Presidente do Grêmio é contra a volta do futebol neste momento - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Gremio)

Apesar de manter o foco no auxílio a funcionários e à população gaúcha atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio já se prepara para voltar aos treinamentos. Ainda que não tenha certeza de que terá mais partidas adiadas por conta da tragédia, o Imortal tem por objetivo retomar as atividades até o fim da próxima semana em outro estado, onde o clube deve mandar suas partidas até que a Arena esteja apta a receber jogos, segundo o “ge”.

O Grêmio teve suas partidas adiadas até o dia 27 de maio pela CBF. O próximo compromisso após essa data é contra o The Strongest, pela Libertadores, no dia 29. Os gaúchos têm o mando de campo e, por isso, trabalham com a ideia de se mudar para outra sede para poder atuar contra os bolivianos. O local ainda será definido pela diretoria.

Por conta dos alagamentos em Porto Alegre, o elenco do Grêmio está sem treinar há mais de uma semana, uma vez que o CT Luiz Carvalho e a Arena estão sem condições por terem sido tomados pela água. O limite estipulado pela diretoria é o dia 17, ou seja, a próxima sexta-feira.

Presidente do Grêmio não coloca futebol como prioridade

Por outro lado, a decisão vai na contramão do que informou o presidente Alberto Guerra. Ele afirmou que o futebol está em “segundo plano” por conta da situação no Rio Grande do Sul.

Até o dia 27 de maio, o Grêmio terá sete partidas adiadas, sendo quatro pelo Brasileirão, duas pela Libertadores e uma pela Copa do Brasil. Em junho, o calendário do futebol brasileiro prevê uma parada por conta da Data Fifa, o que pode abrigar alguns jogos do Imortal.

