Confirmado! Mbappé anuncia saída do PSG

A passagem de Kylian Mbappé pelo Paris Saint-Garmain se encerra no fim da atual temporada. O atacante postou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (10) para agradecer ao clube e anunciar que está de saída do PSG após sete anos na capital francesa. Dessa maneira, a tendência é que o jogador vá para o Real Madrid.

“Sempre disse que queria falar com vocês quando fosse a hora certa, e agora é isso. Quero comunicar que esta será minha última temporada no PSG. Não vou renovar contrato e minha jornada com o clube terminará em algumas semanas. Farei meu último jogo no Parque dos Príncipes no domingo. Mas, são muitas emoções, muitos anos com a honra de fazer parte do maior clube francês, um dos maiores do mundo, que me permitiu chegar até aqui”, disse o camisa 7.

Maior artilheiro da história do PSG com 255 gols, Mbappé terá uma cerimônia de despedida no dia da partida contra o Toulouse. As equipes se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na penúltima rodada do Campeonato Francês.

Mbappé fez história com a camisa do PSG

Mbappé chegou ao PSG em 2017, por empréstimo do Monaco. Despois, o atacante foi contratado em definitivo em uma transferência que custou cerca de 180 milhões de euros (quase R$ 1 bilhão). Foi no Parque dos Príncipes que ele se destacou e se tornou um dos melhores jogadores do mundo.

Até agora, o atacante marcou 255 gols e deu 108 assistências em 306 partidas. Assim, o jogador tornou-se referência no PSG e conquistou seis campeonatos da França, três Taças de França, três Supertaças e duas Taças da Liga. Além disso, nesta temporada, ele ainda pode ganhar mais um título na final da Taça contra o Nice. No entanto, o grande objetivo que Mbappé não conseguiu alcançar foi a conquista da Champions.

