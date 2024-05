Cano comenta ‘sofrimento’ do Fluminense e chegada de Thiago Silva

Após a heroica vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo (CHL), na última quinta-feira (9), em Santiago, o atacante Germán Cano falou ao Jogada10 sobre o triunfo e sobre a chegada de Thiago Silva.

Tal qual seu companheiro Marcelo, o argentino também acredita que o Flu “soube sofrer” para sair com os três pontos do Chile.

“A gente sabe como o Fluminense joga. Todo mundo ataca, todo mundo defende. Hoje (quinta) tivemos que tomar decisões muito rápidas, que era defender. O time estava muito atrás porque não conseguíamos sair. Mas soubemos sofrer bem e podemos aguentar o placar também”, avaliou o craque.

Quanto a Thiago Silva, o jogador revelou já saber da chegada do zagueiro. Cano não escondeu a felicidade e até fez uma revelação, aliás: ele já sabia que o jogador retornaria ao Fluzão.

“Muito bom. Fiquei muito feliz pela chegada dele. Falei para ele “Eu já sabia”, falei com ele dois meses atrás. Já sabia que ele ia chegar”, revelou.

O Fluminense segue na liderança do Grupo A após quatro rodadas disputadas. O Tricolor já possui oito pontos, três a mais que o Cerro Porteño (PAR), segundo colocado da chave, com cinco. Já o Colo-Colo vem logo depois, com quatro. O Alianza Lima (PER) segura a lanterna do grupo, com três pontos.

