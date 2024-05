Atlético terá de improvisar jogadores por até nove jogos com convocação de Guilherme Arana

O lateral-esquerdo Guilherme Arana foi um dos convocados pelo técnico Dorival Júnior para servir a Seleção Brasileira na Copa América. Aliás, a saída do ala vai deixar uma lacuna na posição no Atlético-MG por até nove jogos.

Caso a Seleção Brasileira avance até a final da competição, o ala pode desfalcar o Galo por até nove partidas, todas pelo Campeonato Brasileiro. Tempo que Gabriel Milito terá de quebrar a cabeça para resolver o problema: o Galo não tem reservas para a posição.

Arana é o dono da posição no Galo. Afinal, dos 22 jogos no ano, ele esteve em campo em 21 e foi titular em 19. É um dos principais do elenco e utilizado de maneira bastante ofensiva. Afinal, tem três gols e seis assistências na temporada. Aliás, desde a chegada de Gabriel Milito, Arana cresceu bastante de rendimento.

O problema para o treinador argentino, no entanto, é que o reserva da posição, o jovem Rubens, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e não tem previsão de retorno.

Uma das opções de Milito pode ser Gustavo Scarpa, algo que não agrada nenhuma das partes. Contra o Cuiabá, o meia entrou como ala.

“O Gustavo pela direita ou pela esquerda nos traz soluções e respostas. É um jogador de qualidade e inteligência. São poucos jogadores, que podem jogar em distintas posições, com a mesma efetividade. E ele é um desses. Estamos olhando o sub-20, mas não queremos apressar essa situação”, finalizou.

Saiba quais jogos Arana pode desfalcar o Atlético:

Vitória x Atlético-MG (Jogo antes do torneio – período de preparação)

Atlético-MG x Fortaleza (Jogo antes do torneio – período de preparação)

Internacional x Atlético-MG (Jogo durante a Copa América)

Atlético-MG x Atlético-GO (Jogo durante a Copa América)

Atlético-MG x Flamengo (Jogo durante a Copa América)

Botafogo x Atlético-MG (Jogo durante a Copa América)

Atlético-MG x São Paulo (Jogo durante a Copa América)

Juventude x Atlético-MG (Jogo durante a Copa América)

Atlético-MG x Vasco (Jogo durante a Copa América).

