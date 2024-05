Amazonas x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Amazonas neste sábado (11), às 17h, na Arena da Amazônia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Peixe é o líder da competição, após vencer as três primeiras partidas na competição e despontar como o grande favorito ao título. Em contrapartida, o time do norte do pais somou apenas um ponto e ainda não venceu no torneio de pontos corridos. Assim, busca sua primeira vitória contra o Alvinegro Praiano.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Amazonas

Para a partida, o Amazonas deve ter o retorno do atacante Jô. Afinal, ele foi preso horas antes do duelo contra a Ponte Preta, na última rodada. Ele já foi liberado e está com o elenco se preparando para o confronto contra o Peixe. Em contrapartida, o atacante Sassá lesionou a virilha no embate em Campinas e segue como dúvida. A boa notícia fica por conta do retorno do meia Rafael Tavares, que tinha uma contusão na coxa esquerda e ainda não estreou na Série B. A última vez que o jogador entrou em campo ocorreu justamente na final do Amazonense, contra o Manaus, no Sesi, dia 14 de abril.

Como chega o Santos

Já o Santos terá o desfalque de Gil. Afinal, o técnico Fábio Carille optou por poupar o zagueiro da viagem a Manaus em conjunto com o departamento médico do clube. Apesar disso, o jogador não está lesionado e não preocupa para os próximos jogos. Além disso, os atacantes Pedrinho e Julio Furch – ambos com problemas no púbis – não viajam com a delegação. Assim, para o sistema defensivo, o treinador ainda vai escolher entre Jair Cunha, de apenas 19 anos e Alex Nascimento recuperado de lesão e à disposição do Peixe desde a reta final do Campeonato Paulista.

AMAZONAS X SANTOS

Campeonato Brasileiro 2024 – Série B – Quarta rodada

Data e horário: 11/05/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

AMAZONAS: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Guilherme Xavier e Pará; William Barbio, Sassá (Jô) e Matheus Serafim. Técnico: Adilson Batista.

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Jair Cunha (Alex Nascimento), Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Guilherme, Alfredo Morelos e Otero. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.