Manchester United planeja reformulação no elenco para 2024/25

JoÃ?£o Neves despertou interesse do United apÃ?³s boas atuaÃ?§Ã?µes pelo Benfica - Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images - (crédito: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images)

Em mais uma temporada decepcionante, o Manchester United já começou o planejamento para 2024/25 e pode ter mudanças na maneira de contratar jogadores. Isto porque os Red Devils estão interessados em reformular o elenco e querem investir em jovens atletas. Dessa maneira, João Neves e António Silva, do Benfica, estão na mira do clube inglês. No entanto, o United esbarra nos altos valores.

João Neves, aos 19 anos, vive um bom momento em sua segunda temporada no Benfica. Dessa maneira, o jovem despertou o interesse do Manchester United, que está de olho nele para reforçar o meio-campo. Porém, ele tem contrato até junho de 2028 e uma multa rescisória de 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 665 milhões).

Por outro lado, António Silva é um zagueiro de 20 anos que chamou a atenção dos Red Devils com suas recentes apresentações. Isto porque o United enfrentou alguns problemas de lesão em sua defesa, especialmente com Varane e Lisandro Martínez, e quer qualificar o elenco para a próxima temporada. Mas, o contrato de António Silva é válido até 2027, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 554 milhões).

