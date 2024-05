Flamengo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de evolução, os times mais populares do futebol brasileiro vão medir forças neste fim de semana. Afinal, Flamengo e Corinthians se enfrentam neste sábado (11/05), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão 2024.

O Flamengo está na sétima colocação do campeonato e pode encostar no topo da tabela em caso de uma vitória. O Corinthians, por outro lado, está no 14° lugar e busca um triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento.

Além da expectativa pelo confronto, existe um aguardo pelo reencontro entre Tite e seu antigo clube. O atual técnico do Flamengo é um dos principais nomes da história do Corinthians, onde conquistou uma Libertadores, um Mundial de Clubes, dois Brasileiros, um Paulista e uma Recopa Sul-Americana. O jogo, dessa forma, promete fortes emoções ao treinador rubro-negro e ao torcedor alvinegro.

Onde assistir

O Premiere (pay per view) transmite o jogo entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Como chega o Flamengo

Com atuações ruins nos últimos jogos, os jogadores rubro-negros chegam abalados no Maracanã. Tite, que vinha apresentando um trabalho sólido e equilibrado, agora vive um momento de pressão por melhores desempenhos e resultados. O técnico, dessa forma, precisa de uma vitória dentro de casa para acalmar os ânimos da torcida e ter mais tranquilidade no clube.

Aliás, Tite conta com desfalques importantes em campo. Afinal, Pulgar está com uma entorse no tornozelo esquerdo e Bruno Henrique tem um problema no pé canhoto. Assim, ambos estão fora do jogo. No entanto, Arrascaeta, recuperado da lesão na coxa direita, deve ser relacionado para partida e tem chances de iniciar em campo como titular.

Como chega o Corinthians

O Timão não teve um bom início no Brasileirão. No entanto, os jogadores alvinegros venceram três dos últimos quatro jogos e chegam embalados neste fim de semana. Após serem desfalques diante do Nacional, Garro e Fausto Vera retornam normalmente e estão relacionados para partida.

António Oliveira, dessa forma, conta com somente um desfalque no Maracanã. Afinal, Raniele está suspenso após ser advertido com terceiro cartão amarelo e sequer viaja com os companheiros ao Rio de Janeiro. Assim, Garro, Breno Bidon e Fausto Vera devem formar um trio no meio-campo e iniciar em campo como titulares.

FLAMENGO X CORINTHIANS

6ª do Brasileirão 2024

Data e horário: 11/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz, Gerson, Lorran (Arrascaeta) e Everton Cebolinha; Pedro. Técnico: Tite

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Fausto Vera (Paulinho), Rodrigo Garro e Breno Bidon; Romero, Wesley e Yuri Alberto (Gustavo Mosquito). Técnico: António Oliveira

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Sidmar dos Santos Meurer (PR)

