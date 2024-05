Palmeiras encara Athletico com mudanças na escalação

Palmeiras derrotou o Liverpool e encaminhou vaga no mata-mata da Libertadores - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

No próximo domingo (12), o Palmeiras mede forças contra o Athletico pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o Allianz Parque, o duelo será realizado na Arena Barueri, a segunda casa do Verdão.

Por causa do curto período de descanso entre um jogo e outro, o Palmeiras vai sofrer com alterações em seu time principal. Uma delas está confirmada e será na zaga. Murilo, suspenso, dá vaga a Luan. O camisa 13 vai atuar ao lado do capitão Gustavo Gómez.

No restante da equipe, Abel Ferreira analisa o meio-campo a fim de manter um ritmo mais intenso. Richardo Ríos ficou de fora contra o Liverpool-URU e deve retornar ao time. Sendo assim, Gabriel Menino é o favorito para voltar ao banco, pois Aníbal Moreno é fundamental no esquema do treinador.

Por fim, a última alteração fica por conta do sistema ofensivo. Endrick deve retornar a sua posição de origem e Flaco López ser recolocado na equipe principal. Com isso, Lázaro deve perder a condição de titular.

Veja a provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke (Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Estêvão, Endrick e Lázaro (Flaco).

Palmeiras de olho no líder

Logo depois de seis rodadas disputadas, o Palmeiras está na sexta colocação, com oito pontos. O Furacão, rival do fim de semana, aparece na liderança, com 10 pontos conquistados.

Vale citar que nos últimos três jogos da competição, o Alviverde não foi superado. O time de Abel Ferreira empatou com Flamengo e São Paulo. Diante do Cuiabá, o time saiu de campo com a vitória.

