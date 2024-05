Sem fixar data, Julián Álvarez garante querer voltar ao River Plate

Cria da base do River Plate, o hoje internacionalmente conhecido atacante argentino Julián Álvarez jamais escondeu o carinho nutrido pelo Millonario. Não por acaso, ele reconheceu querer novamente defender o clube em algum momento de sua carreira.

Entretanto, Julián tratou de frisar que não enxerga tal situação ocorrendo no futuro próximo. Principalmente, por estar apenas em período inicial de sua trajetória no futebol.

“A verdade é que ainda há um longo caminho a percorrer. Estou apenas começando minha carreira. Passei por coisas muito boas e gostaria de voltar ao River em algum momento, se tiver a chance, porque tenho lembranças muito boas e sempre as levarei em meu coração”, falou para os canais oficiais do Manchester City, seu atual clube.

Pouca idade, mas muitas taças

Apesar da chance de viver ainda muitas experiências como profissional, fato é que Julián Álvarez chega aos 24 anos com um currículo repleto de troféus. Isso porque, no River, foram cinco conquistas entre Campeonato Argentino, Copa e Supercopa Argentina, Troféu dos Campeões e Libertadores, entre 2019 e 2021. Individualmente, foram 122 partidas, 54 gols e 28 assistências, algo que totaliza 82 participações diretas em tentos riveristas.

Pelo City, ele já igualou a quantidade de taças em apenas uma temporada: Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Liga dos Campeões da Europa, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes. Tudo isso em 100 jogos onde fez 35 gols e deu 17 passes para seus companheiros balançarem as redes.

Com suas atuações destacadas, Julián foi gradativamente se consolidando, também, no ataque da seleção argentina. E, com a camisa da Albiceleste, sua passagem já é vencedora no aspecto coletivo graças aos títulos da Copa América, Finalíssima e o mais significativo: a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

