Granada x Real Madrid: escalações e onde assistir

Com o título confirmado antecipadamente, o Real Madrid volta a campo pela La Liga após confirmar a vaga na final da Champions. Dessa maneira, o clube merengue visita o Granada neste sábado (11), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Los Carmenes, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como chega o Granada

Os donos da casa ainda lutam pelo sonho de permanecer na elite do futebol espanhol, mas vivem uma situação complicada. O Granada é o atual penúltimo colocado da La Liga com 21 pontos, 11 a menos que o Mallorca, primeiro fora da zona de rebaixamento, há quatro rodadas para o fim da competição.

A baixa confirmada para o técnico José Ramón Sandoval fica por conta de Jesus Vallejo, lesionado. Ao mesmo tempo, Raul Torrente, Antonio Puertas e Oscar Melendo em processo de recuperação física, aparecem como dúvidas.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid entra em campo apenas para cumprir tabela nesta reta final do Espanhol. Com o título antecipado, o clube merengue vem de uma classificação para a final da Champions e é possível que o técnico Carlo Ancelotti faça algumas alterações pontuais na equipe para poupar peças importantes do elenco.

No entanto, a única preocupação no clube é pela situação física do meia Tchouaméni, que sofreu uma lesão por estresse no pé esquerdo na semifinal da Champions contra o Bayern de Munique. Ele está fora da partida deste sábado e aparece como dúvida para a decisão contra o Borussia Dortmund.

Granada x Real Madrid

35ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 11/05/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Los Carmenes, em Granada (ESP)

Granada: Augusto Batalla; Bruno Méndez, Miguel Ángel, Ignasi Miquel e Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gerard Gumbau, Kamil Jozwiak e Facundo Pellistri; Matías Arezo e Lucas Boyé. Técnico: Jose Ramon Sandoval.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Nacho Fernández, Fran Garcia; Eduardo Camavinga, Luka Modric, Dani Cabellos; Arda Guler, Brahim Diaz, Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Pablo González Fuertes (ESP)

VAR: Victor García Verdura (ESP)

Onde assistir: ESPN e Star+

