Milan x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Italiano 2023/24. Afinal, neste sábado, o Milan recebe o Cagliari pela 36ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio San Siro, em Milão, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 15h45 (de Brasília).

Como chega o Milan

Já classificado para a próxima Champions League, o Milan luta apenas para ficar com o vice-campeonato. Afinal, com o título da Inter confirmado, a briga agora é com a Juventus pela segunda colocação. O Bologna, em quarto, também briga, mas com menos força.

Como chega o Cagliari

O Cagliari, porém, briga na parte de baixo da tabela, contra o rebaixamento. Apesar de ainda não poder eliminar 100% o risco de rebaixamento nesta rodada, a equipe pode dar grande passo. Afinal, com uma vitória, o clube ficará a um ponto nos últimos dois jogos para permanecer na elite.

MILAN X CAGLIARI

Lega Serie A 2023/24 – 36ª rodada

Data e horário: 11/05/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

MILAN: Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernández; Bennacer, Reijnders, Chukwueze, Pulisic e Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli

CAGLIARI: Scuffet; Zappa, Dossena, Mina e Azzi; Deiola, Sulemana, Nández e Oristanio; Luvumbo e Lapadula (Shomurodov). Técnico: Claudio Ranieri

Árbitro: Simone Sozza

Assistentes: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini

VAR: Massimiliano Irrati

