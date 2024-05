Ministério do Esporte formaliza pedido por paralisação; CBF se pronuncia

O Ministério do Esporte formalizou, nesta sexta-feira (10), um ofício com o pedido de paralisação do futebol brasileiro junto à CBF em razão da tragédia envolvendo as enchentes no Rio Grande do Sul.

No documento, que teve assinatura do Ministro do Esporte, André ‘Fufuca’, estão os cinco tópicos principais que nortearam a iniciativa do Governo Federal de solicitar a paralisação. O Governo do Rio Grande do Sul, aliás, decretou Estado de Calamidade Pública durante a semana.

Confira, na íntegra, o documento

Senhor Presidente,

1. Com os meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Estado de Calamidade Pública decretado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Decreto nº 57.596, de 1º de maio de 2024 e reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, conforme Portaria nº 1.377/2024, publicada à página 1, da Seção 1 – Extra C, da edição nº 85-C do Diário Oficial da União de 5 de maio de 2024, solicito que seja realizada a paralisação do Campeonato Brasileiro de Futebol/ 2024.

2. Diante da catástrofe que se segue, a solicitação se faz necessária muito além dos estádios de futebol, campos de treinamento, concentração e local físico onde todos envolvidos no esporte circulam, mas por todas as pessoas, familiares e seus entes que se doam neste momento na sobrevivência e reconstrução de casas e tudo mais afetado.

3. Importa-se mencionar que, de acordo com o último boletim da Defesa Civil, já chega a 107 o numero de mortes por causa das chuvas; 134 desparecidos, e a quantidade de pessoas desalojadas já passam de 330.000. No total, 1,74 milhão de gaúchos foram afetados de alguma forma pelas enchentes. Chega a 431 o número de municípios atingidos, o equivalente a mais de 80% das cidades do estado. Ou seja, é desoladora a situação em que se encontram jogadores e familiares, de forma imensurável o quanto o físico e psicológico desses atletas foi afetado.

4. Assim, em razão de tão fortes chuvas que atingem o Estado do Rio Grande do Sul desde o dia 29/04/2024 e, sendo de amplo conhecimento no Estado Brasileiro a tragédia que se instaura naquele estado da Federação, entende-se também que todo o País está envolvido no apoio aos jogadores e familiares, bem como a toda a população daquela região.

5. Por todo o exposto, estas são as razões da presente solicitação, para que seja paralisado do Campeonato Brasileiro de Futebol deste ano de 2024.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUIZ CARVALHO RIBEIRO

CBF se pronuncia

Aliás, pouco depois da convocação da Seleção Brasileira para a Copa América – ocorrerá entre junho e julho -, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, comentou a respeito do ofício do Governo Federal.

De acordo com o mandatário, haverá, portanto, a convocação do Conselho Técnico para avaliar o requerimento, e os próprios clubes serão os responsáveis pela decisão final.

Veja o posicionamento da CBF

“A CBF quando define uma competição, fazemos reuniões de Conselhos Técnicos de Séries A, B, C e D e também das de base. Se pede uma paralisação, nós vamos dar conhecimento a cada Série desses clubes, para que eles possam se posicionar em relação ao documento do Ministério dos Esportes. A partir daí, se for necessário, reunir o Conselho Técnico para que eles possam deliberar: ‘olha, podemos parar toda competição? Sim’.

E as competições internacionais que seguem, como faz? Estão afunilando, faltam duas rodadas para próximas fases de Libertadores e Sul-Americana.

Toda decisão com relação a uma competição, começar, ter, suspender, prorrogar, adiar, tudo isso a CBF discute de forma conjunta com os clubes. O poder da CBF não é supremo e absoluto. É um poder limitado e com base, assim como fizemos em reunião com todos os clubes, faremos também. A partir do momento em que os próprios clubes entendam que precisam deliberar sobre o assunto.

No momento, estamos sintonizados diretamente através dos clubes do Rio Grande do Sul e sua Federação. Aquilo que os clubes solicitaram, a CBF atendeu integralmente, que foi o adiamento da competição até o dia 27 de maio. Tudo que acontecer daqui pra frente, teremos que conversar com os clubes e com todas as divisões do futebol.”

Até a presente data, aliás, a entidade suspendeu as partidas envolvendo as equipes gaúchas de todas as competições. Grêmio, Internacional e Juventude são os representantes gaúchos na Série A do Campeonato Brasileiro.

