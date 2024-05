Botafogo renova contrato de Yarlen e mais dois jovens da base

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a renovação contratual do jovem Yarlen, de 18 anos. Destaque das categorias de base, ele estendeu o vínculo com o Alvinegro até o final de 2018. A multa rescisória, aliás, é de 100 milhões de dólares (R$ 514,5 milhões, na cotação atual).

Yarlen subiu ao elenco profissional alvinegro nesta temporada e se destacou. No Campeonato Carioca, afinal, em três partidas disputadas, ele marcou dois gols e deu uma assistência.

Além de Yarlen, o Botafogo informou também que renovou os contatos de Sapata e Kayke, outros dois atletas oriundos das categorias de base. O primeiro agora tem vínculo até o fim de 2026, enquanto o segundo estendeu o acordo até o término da temporada 2027.

A exemplo de Yarlen, Sapata também marcou neste ano, no Campeonato Carioca. Aos 21 anos, ele se destacou no Taubaté-SP antes de chegar ao Botafogo. Já Kayke, que é mais novo, tem 17 anos e está no primeiro ano do sub-20, pulando algumas etapas. Tratado como grande promessa internamente, ele marcou 27 gols em 30 partidas na equipe sub-17 em 2023.

