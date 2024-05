Novamente convocado para a Seleção, Yan Couto é disputado por dupla da Europa

Convocado novamente por Dorival Júnior, desta vez para a disputa da Copa América entre junho e julho, Yan Couto segue em alta na Europa. Afinal, o lateral-direito é disputado por Juventus, da Itália, e Bayer Leverkusen, da Alemanha. Ele pertence ao City Football Group e atualmente defende o Girona, da Espanha.

Um dos grandes destaques da temporada de La Liga, o brasileiro de 21 anos recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira nesta temporada.

Apesar da boa avaliação dentro do Manchester City, principal clube do grupo de Abu Dhabi, o entendimento interno é o de que seria mais benéfico para Yan Couto manter a titularidade em outro time do integrar o elenco de Pep Guardiola e não ter oportunidades constantes.

Yan Couto: Alemanha, Itália ou sequência na Espanha?

Campeão antecipadamente da Bundesliga, o Leverkusen já apresentou uma oferta, visto que o jogador brasileiro é monitorado há alguns meses como potencial substituto de Jeremie Frimpong, que pode se transferir para o Manchester United.

A Juventus também procurou o City Football Group, bem como outros clubes da Premier League que não tiveram os nomes revelados. A expectativa do grupo é vender Couto entre 30 a 40 milhões de libras (R$ 193 milhões a R$ 258 milhões).

Contudo, ainda há a chance de uma permanência no Girona para disputar a primeira Champions do time da Catalunha. O lateral brasileiro atuou em 32 jogos e foi peça fundamental na classificação histórica do clube.

Yan Couto estreou pela Seleção principal do Brasil em outubro do ano passado e soma três partidas pela Canarinho. uma delas foi a partida amistosa diante da Espanha, que terminou com um 3 a 3 no Santiago Bernabéu.

