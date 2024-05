Rosario Central acerta com reforço oriundo da Major League Soccer

Clube que disputa a fase de grupos da Libertadores, o Rosario Central tem tudo acertado (ao menos, no caráter verbal) para angariar mais um reforço ao plantel do técnico Miguel Ángel Russo.

O clube rosarino aguarda apenas a assinatura dos documentos para anunciar a chegada do centroavante argentino Enzo Copetti. O nome de 28 anos de idade, com passagens por Atlético Rafael e Racing, estava desde o ano passado no Charlotte FC, da Major League Soccer (MLS). Na principal liga dos Estados Unidos, ele fez 38 partidas com oito gols e duas assistências.

Mesmo extraoficialmente, não há maiores informações sobre qual a quantia que o Rosario pagará ao clube norte-americano, já que a transação está prevista para acontecer em caráter definitivo. O que se sabe, apenas, é o avanço do negócio e a iminente assinatura de contrato com larga duração. A previsão é de sacramentar o acordo nos próximos dias, período em que Enzo retorna a Argentina para cumprir os trâmites finais.

Na janela de transferências anterior, o nome do atacante soou como possível para retornar ao seu país. Todavia, para ser reforço do River Plate. Seja pela necessidade do clube de Núñez bem como declarações passadas de Copetti onde reconheceu que sempre foi torcedor do River. Porém, fato é que nenhuma conversa foi iniciada entre as partes.

Em que contexto chega o avante?

Enzo Copetti chega para o Rosario Central em momento onde o clube vive um misto de sensações na comparação com os diferentes torneios no horizonte. Isso porque, enquanto o Campeonato Argentino está prestes a começar, na Copa Argentina, o desafio é diante do Barracas Central e, na Libertadores, a situação não é favorável. Com quatro pontos ganhos, os Canallas estão em terceiro lugar no Grupo G, dois pontos atrás do vice-líder (Peñarol) e seis atrás do ponteiro, Atlético-MG.

