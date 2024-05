Saiba quando Mbapé deve ser anunciado pelo Real Madrid

Francês ainda pode ser campeão da Copa da França com a camisa do PSG - (crédito: Foto: Odd Andersen//AFP via Getty Images)

Ao confirmar oficialmente sua saída do PSG ao final desta temporada, Kylian Mbappé está prestes a oficializar sua mudança para o Real Madrid. No entanto, ainda existem alguns detalhes a serem finalizados para concretizar o negócio. Desde meados de fevereiro, o clube espanhol e o atacante avançaram bastante em um acordo, embora as partes envolvidas não confirmem publicamente.

Qualquer anúncio, independentemente do estágio em que o acordo está nos bastidores, provavelmente só ocorrerá após o término da temporada. Tais informações são do jornal espanhol Marca, especializado na cobertura do Real Madrid.

Final pela frente

O PSG ainda tem três jogos restantes no Campeonato Francês e a final da Copa da França, marcada para 25 de maio contra o Lyon, enquanto o Real Madrid tem mais quatro partidas na LaLiga antes da final da UEFA Champions League, em 1º de junho, contra o Borussia Dortmund.

Por isso, o Marca sugere que o anúncio provável seja feito entre 3 e 9 de junho. Caso não ocorra nesse período, provavelmente será após a participação da seleção francesa na Eurocopa, que vai de 14 de junho a 14 de julho.

Realidade galáctica

Desde as saídas de Lionel Messi e Neymar, Mbappé se tornou a maior estrela do PSG. De acordo com o Marca, um dos principais pontos a serem acertados entre o Real Madrid e a diretoria do clube é como será a divisão de liderança técnica com o craque antes de assinar o contrato.

No Real Madrid, Mbappé precisará se adaptar a dividir o protagonismo com outras estrelas do elenco. Jogadores como Kroos, Modric e os brasileiros Vinícius Jr. e Rodrygo são alguns nomes que têm forte influência no vestiário merengue.

Detalhes salariais

O jornal espanhol também menciona que Mbappé terá que se ajustar a uma nova realidade salarial. Segundo o Marca, o salário anual do craque no PSG gira em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 535 milhões na cotação atual), enquanto no Real Madrid ele receberia cerca de 30 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Além do salário, Mbappé também receberia um bônus por assinar com o Real Madrid em uma transferência gratuita, já que seu contrato com o PSG termina no final desta temporada.

