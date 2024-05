Carro, imóvel, salário… Qual é o tamanho do patrimônio de Mbappé?

Mbappé acumula grande riqueza aos 25 anos - (crédito: (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Mbappé, de 25 anos de idade, anunciou nesta sexta-feira que não fica no PSG para a próxima temporada e postou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (10) para agradecer ao clube. Então, desta forma, a tendência é que o jogador vá para o Real Madrid.

Mbappé começou a carreira profissional no Monaco (FRA), em 2017 ele acertou com o PSG e passou sete anos na capital francesa, tendo um dos maiores salários do mundo. Mas fica o questionamento: qual é o tamanho da riqueza de Mbappé?

SALÁRIO DE MBAPPÉ NO PSG

Segundo o jornal “L’Equipe”, Mbappé recebe até o fim da temporada o maior salário – disparado – da League one. Aliás, o francês recebe 6 milhões de euros por mês, cinco vezes mais do que Marquinhos e Dembelé, que recebem 1,12 milhão de euros cada e que fecham o top 3 da França.

PROPAGANDA

O jogador ganha uma verdadeira fortuna como garoto-propaganda de marcas internacionais e se preocupa em não ter acordos com fast foods e empresas de aposta, por exemplo. Ele entende que essas marcas não faz bem para a própria imagem. Segundo o ‘Bild’, da Alemanha, Mbappé acumulou 18 milhões de euros só nessa área.

PATRIMÔNIO

A fortuna de Mbppé, somando salários, patrocínios e bens materiais, gira em torno de 176 milhões de dólares, segundo o “Transfermarkt”. O jogador possui uma mansão com vista para a Torre Eiffel avaliada em 8,5 milhões de dólares, em 2017. O site esportivo “Don Balón” afirma que a mansão é “tão grande que abarcaria sete casas juntas”.

O jogador possui ainda uma ferrari 488 Pista avaliada em mais de 500 mil euros, mas não dirigi o veículo porque não tem carteira de motorista. Contudo, ele usa o automóvel com um motorista particular.