Amazonas x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Amazonas x Santos

Com campanha 100% na Série B do Brasileiro, o Santos volta a campo neste sábado (11/5), pela quarta rodada da competição. O Peixe vai até Manaus para um duelo com o Amazonas. Enquanto os paulistas, que caíram em 2023, estão com nove pontos, os amazonenses, que subiram da Série C-2-23, têm apenas um e tentam sair do Z4. O jogo se inicia às 17h (de Brasília), mas na transmissão da Voz do Esporte a cobertura começa bem antes, com um esquenta a partir das 15h30. Assim que o jogo começa, Ricardo Froede está na narração.

A cobertura ainda conta com os comentários de Paulo Carvalho e as reportagens de Fábio Augusto. Assim, clique na arte acima a partir das 15h30 e não deixe de acompanhar a partida do Santos 100% contra a revelação do futebol amazonense.

