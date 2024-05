Corinthians x São Paulo (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações, arbitragem

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (12), Dia das Mães, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A bola irá rolar às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista.

As equipes brigam pelas primeiras posições da tabela. Inclusive, na rodada anterior, ambos venceram seus compromissos. O São Paulo aplicou 6 a 0 no Atlético-MG, enquanto o Corinthians fez 2 a 0 no Botafogo, no Rio de Janeiro. O Corinthians lidera o Brasileirão, com 25 pontos, oito vitórias e um empate. O São Paulo, por sua vez, encontra-se em quarto, com 17 pontos. O Tricolor, porém, tem uma partida a menos.

Onde Assistir

O canal SporTV transmite a partir das 11h (de Brasília).

Como chega o Corinthians

Nos últimos dias, o treinador Lucas Piccinato realizou uma série de treinos que serviram para fechar a preparação para o Majestoso feminino. A previsão é a de que as Brabas entrem com força máxima, incluindo as convocadas para a Seleção Brasileira nesta sexta-feira para amistosos contra a Jamaica: as laterais Tamires e Yasmin, as apoiadoras Duda Sampaio e Yayá, e as atacantes Gabi Portilho e Jheniffer.

Como chega o São Paulo

As são-paulinas entram animadas para o duelo. Afinal, a vitória por 6 a 0 sobre o Atlético-MG levou o time ao G4 e como ainda tem um jogo a menos que a maioria dos concorrente, está em segundo lugar em pontos perdidos. Para este jogo, o técnico volta a apostar na força ofensiva de Ariel Godoi, destaque nas últimas partidas.

Regulamento

As 16 equipes enfrentam-se em turno único, com as oito melhores avançando para as quartas de final. A competição existe desde 2013 e tem justamente o Corinthians como maior campeão, com cinco títulos, sendo quatro seguidos entre 2020 e 2023. A lista tem ainda Ferroviária (dois), Flamengo (um), Centro Olímpico (um) e Rio Preto (um).

CORINTHIANS X SÃO PAULO

9ª rodada do Brasileirão Feminino-2024

Data e horário: 12/5/2024, 11h (de Brasília)

Local: Estádio Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Kemelli; Isabela, Erika, Mariza e Yasmin; Yaya, Vic Albuquerque, Duda Smpaio e Gabi Portilho; Tamires e Milene. Técnico: Lucas Piccinato

SÃO PAULO: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Mimi e Bia Menezes; Robinha, Aline, Rafa Mineira e Camilinha; Mariana Santos e Ariel Godoi.

Árbitro: Andreza Helena Siqueira (MG)

Auxiliares: Leandra Cossette e Juliana Esteves (SP)

