Vasco x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco perdeu últimos quatro jogos no Brasileirão, o mais recente foi diante do Athletico - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Na luta contra o Z4, Vasco e Vitória se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times estão colados na tabela.

O Cruz-Maltino abre a zona de rebaixamento, com apenas três pontos e quatro derrotas consecutivas. O Leão, por sua vez, aparece uma posição abaixo com um único ponto, porém um jogo a menos em relação ao adversário.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, às 18h30 (de Brasília).

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino deve ter o importante retorno do meia francês Payet, recuperado de lesão no joelho direito. Já o zagueiro João Victor tende a aparecer no time, mas de improviso na lateral direita, a exemplo de alguns jogos. Assim, Paulo Henrique, que não vive bom momento, deve ser opção no banco ao lado de Puma Rodríguez. O lateral uruguaio, aliás, praticamente não está sendo aproveitado nesta temporada.

Por outro lado, o treinador interino Rafael Paiva não poderá contar com o volante Hugo Moura, afinal, cumpre suspensão automática pela expulsão na última partida (derrota por 1 a 0 para o Athletico). Dessa forma, Sforza deve entrar no seu lugar.

Como chega o Vitória

O Vitória entra em campo com um retrospecto positivo. Afinal, a equipe baiana não perde para o Vasco no Rio de Janeiro há 14 anos. Desde então, foram cinco duelos, com três vitórias do Rubro-Negro e dois empates. Inclusive, o último encontro entre eles foi pela Série B de 2021, quando o Leão fez 3 a 0.

Para este compromisso, a equipe comandada por Léo Condé não poderá contar com o zagueiro Wagner Leonardo, que cumpre suspensão automática após ser expulso no revés para o São Paulo. Dessa forma, a zaga deve ser formada por Bruno Uvini e Reynaldo.

VASCO X VITÓRIA

6ª rodada do Brasileirão 2024

Data e horário: 12/5/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; João Victor, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames e Payet; Rossi, David e Vegetti Técnico: Rafael Paiva (interino)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Reynaldo e Patric Calmon; Willian Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade e Matheuzinho; Osvaldo e Janderson . Técnico: Léo Condé

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

