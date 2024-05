Al-Hilal goleia e se sagra campeão do Campeonato Saudita

O Al-Hilal confirmou todos os prognósticos e se consagrou como o grande campeão do Campeonato Saudita. A equipe de Jorge Jesus venceu o lanterna Al Hazm por 4 a 1, sem dificuldades e levantou oficialmente a taça. Aliás, bastava apenas um empate para o clube ficar com o título. Mitrovic (duas vezes), Milinkovic-Savic e Al-Jaweed (contra) balançaram as redes para o campeão saudita. Tozé descontou para os visitantes.

Al-Hilal atropela no primeiro tempo

O Al-Hilal sobrou para cima do lanterna no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Mitrovic colocou a bola na frente e o zagueiro brasileiro Paulo Ricardo botou a mão na bola. Pênalti assinalado e convertido pelo próprio sérvio, que abriu o placar. O Al Hazm chegou a empatar a partida com Tozé, que recebeu sozinho e apenas deslocou Bono para fazer o 1 a 1. Depois disso, só se viu o campeão em campo. O segundo gol do time de Jorge Jesus foi completamente bizarro. O volante Al-Jaweed tentou recuar para o goleiro, mas pegou forte demais na bola. Ele encobriu o goleiro da sua equipe e marcou um lindo gol contra. Já o terceiro saiu novamente de Mitrovic, aproveitando um cruzamento rasteiro dentro da área. Por fim, Milinkovic-Savic marcou o quarto, após fazer bela finta na marcação e bater na saída do goleiro. Goleada apenas no primeiro tempo.

Segundo tempo apenas para confirmar título

Com o placar e o título já assegurados, o Al-Hilal controlou um pouco mais o jogo, mas sem acelerar tanto. Tanto que a primeira boa chance do segundo tempo foi do Al Hazm. Selemani recebeu na entrada da área e bateu rasteiro, carimbando a trave de Bono. Os visitantes viriam a acertar o poste novamente 25 minutos da etapa final com Tozé, pegando lindo chute de primeira. O time de Jorge Jesus voltou a assustar aos 27 minutos. Malcom recebeu na entrada da área, girou bonito, mas pegou forte demais na bola e jogou por cima do gol. Por fim, os campeões apenas controlaram a bola esperando o apito final para levantar a taça. Festa na Arábia Saudita para o Al-Hilal.

