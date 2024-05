Porto x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

O Porto precisa vencer o Boavista para seguir dependendo unicamente de si mesmo pela vaga na próxima edição da Liga Europa. A bola rola neste domingo (12), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 33ª rodada do Campeonato Português. O concorrente direto dos Dragões é o Braga, atual quarto colocado com um ponto a menos e que joga neste sábado, podendo, inclusive, superar o time comandado por Sergio Conceição.

A partida terá transmissão na Star+ a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Porto

Com 66 pontos na tabela, dez a menos do que o vice-líder Benfica, o Porto terá o retorno de dois importantes nomes. Depois de cumprirem suspensão, Wendell e Galeno voltam a ficar disponíveis e devem ser titulares neste confronto. No decorrer da atual temporada, ambos tiveram participações diretas em 34 gols dos Dragões. Os desfalques ficam por conta de Iván Marcano e Zaidu Sanusi, ambos lesionados.

Como chega o Boavista

O Boavista não sofre com novos desfalques, mas precisa focar sua atenção para sair da parte inferior da tabela. Em 14º lugar, o time corre o risco de rebaixamento, visto que tem apenas três pontos de frente para o Portimonense, que abre o Z3 da competição. Bruno Onyemaechi, Róbert Bozenik e Luís Henrique continuam fora por lesão.

O clube, aliás, teve uma semana bastante movimentada, com a eleição do novo presidente, Fary Faye. Ex-jogador do Boavista, o gestor terá a responsabilidade de trazer tranquilidade fora de campo. Afinal, precisa alinhar o clube para não correr riscos de punição e e exclusão da Liga em razão de dívidas.

PORTO X BOAVISTA

Campeonato Português 2023/24 – 33ª rodada

Data e horário: 12/05/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, Porto (POR)

PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Zé Pedro, Otávio e Wendell; Alan Varela e Nico González; Francisco Conceição, Pepê e Wenderson Galeno; Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição.

BOAVISTA: João Gonçalves; Pedro Malheiro, Vincent Sasso, Rodrigo Abascal e Filipe Ferreira; Gaius Makouta e Sebastián Pérez; Bruno Lourenço, Miguel Reisinho e Salvador Agra; Martim Tavares. Técnico: Jorge Simão.

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

VAR: Gustavo Correia

