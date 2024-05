Português: já campeão, Sporting vence Estoril

Paulinho comemora gol da vitória sobre o Estoril - Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images - (crédito: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images)

O Sporting voltou a campo pela primeira vez após a conquista do Campeonato Português e venceu o Estoril por 1 a 0, neste sábado (11), fora de casa, em partida válida pela 33ª rodada da liga. O gol da vitória foi marcado por Paulinho, aos 36 minutos da segunda etapa, após assistência de Nuno Santos.

Apesar de não ter feito um grande jogo, o Leão fez valer a superioridade e conquistou o triunfo fora de casa. Dessa maneira, o já campeão Português chegou aos 87 pontos e abriu 11 de vantagem para o vice-líder Benfica.

Por outro lado, o Estoril ligou o sinal de alerta na luta contra a degola. A equipe segue com 33 pontos, na 13ª posição, e está com apenas quatro a mais que o Portimonense, na posição de playoff do rebaixamento.

LEIA MAIS: Real Madrid, com reservas, goleia o Granada no Espanhol

Jogos da 33ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (10/5)

Chaves 0x1 Famalicão

Sábado (11/5)

Vizela 4×0 Estrela Amadora

Portimonense 2×2 Rio Ave

Estoril 0x1 Sporting

Vitória de Guimarães x Braga – 16h30

Domingo (12/5)

Gil Vicente x Farense – 11h30

Casa Pia x Moreirense – 14h

Benfica x Arouca – 14h

Porto x Boavista – 16h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.