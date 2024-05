Palmeiras x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras vai medir forças contra o Athletico Paranaense, neste domingo (12), às 16h, na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o sexto colocado, com oito pontos somados e tenta se aproximar dos primeiros colocados da tabela. Lugar onde se encontra o Furacão, que lidera o Brasileirão com 10 pontos e vem de três partidas sem derrotas no torneio de pontos corridos. Assim, será um embate que pode valer inclusive a liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere

Como chega o Palmeiras

O Verdão contará com, ao menos, dois importantes desfalques para esta partida. Afinal, o zagueiro Murilo cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo, levado contra o Cuiabá. Assim, Luan deve começar o embate ao lado do titular Gustavo Gómez. Além disso, o volante Aníbal Moreno, diagnosticado com um trauma no olho por conta de um choque no último jogo, deve ser preservado, dando chances para Zé Rafael retomar sua titularidade. Richard Ríos, Gabriel Menino e Fabinho também são opções. Por fim, no ataque, Abel Ferreira estuda colocar Flaco López ou Rony para fazer dupla com Endrick lá na frente.

Como chega o Athletico Paranaense

Já o Furacão também terá mudanças em relação ao último jogo. Preservados do jogo de quarta-feira contra o Rayo Zuliano, na Venezuela, nomes como Kaique Rocha, Erick, Fernandinho e Pablo devem retornar ao time. Contudo, o zagueiro Gamarra, com dores na panturrilha, é dúvida para o confronto. Se o paraguaio não jogar, a tendência é que a dupla de zaga seja formada por Marcos André e Kaique Rocha. Além disso, o atacante Canobbio, substituído no jogo contra o Vasco por conta de uma lesão no tornozelo, vem realizando tratamento, mas pode aparecer entre os relacionados. Por fim, o zagueiro Thiago Heleno, com lesão muscular na coxa, segue fora.

PALMEIRAS X ATHLETICO

6ª rodada do Brasileirão 2024

Data e horário: 12/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Estêvão, Endrick e Lázaro (Flaco). Técnico: Abel Ferreira

ATHLETICO: Bento; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Marcão (Gamarra) e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Cuello, Julimar e Pablo. Técnico: Cuca

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Wagner Reway (ES)

