Desinteressado no Alemão, Borussia Dortmund perde para o Mainz

O Borussia Dortmund voltou a sofrer com o Mainz no Campeonato Alemão. Há quase um ano, um empate por 2 a 2 colocou fim ao sonho de título dos aurinegros na rodada derradeira. Neste sábado (11), agora fora de casa, derrota por 3 a 0 para o mesmo rival. Contudo, o resultado negativo não atrapalhou a equipe.

Quinto colocado na Bundesliga, com 61 pontos, o Dortmund é finalista da Champions e busca no dia 1º de junho, em Wembley, contra o Real Madrid, seu segundo título no torneio. Até por esse motivo, a escalação que entrou em campo neste sábado na Mainz Arena foi completamente diferente em relação a que derrotou por 1 a 0 o PSG, em Paris.

Somente o zagueiro Schlotterbeck foi escalado pelo treinador Edin Terzic para iniciar o duelo frente ao Mainz, que ainda briga contra o rebaixamento. Na metade da primeira etapa, o Dortmund já tinha sofrido dois gols do sul-coreano Jae-Sung Lee e um de Leandro Barreiro, de Luxemburgo.

Alguns titulares entraram na segunda etapa, como, por exemplo, o atacante inglês Sancho e o meia alemão Julian Brandt. Entretanto, a equipe não se encaixou em campo e sequer conseguiu um arremate na direção da meta.

O Mainz fez bom proveito e, com os três pontos somados, sobe para o 15º lugar, agora com 32 somados, dois a mais do que o Union Berlin, o 16º. Na última rodada, o time encara o Wolfsburg, fora de casa, sábado que vem. No mesmo dia, o Borussia Dortmund recebe o lanterna e já rebaixado Darmstadt.

Jogos da 33ª rodada do Alemão

Sexta-feira (10)

Augsburg 0x1 Stuttgart

Sábado (11)

Red Bull Leipzig 1×1 Werder Bremen

Freiburg 1×1 Heidenheim

Borussia Mönchengladbach 1×1 Eintracht Frankfurt

Colônia 1×1 Union Berlin

Mainz 05 3×0 Borussia Dortmund

Domingo (12)

Darmstadt x Hoffenheim – 10h30

Bayern de Munique x Wolfsburg – 12h30

Bochum x Bayer Luverkusen – 14h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.