Italiano: Milan goleia Cagliari e confirma vice-liderança

Jogadores do Milan comemoram um dos gols da vitória por 5 a 1 sobre a Cagliari - Foto: Divulgação/Milan - (crédito: Divulgação/Milan)

O Milan assegurou a vice-liderança do Campeonato Italiano na temporada 2023/24. Neste sábado (11), os Rossoneri fizeram o dever de casa e venceram a Cagliari por 5 a 1, no San Siro, e não podem mais ser ultrapassados nas próximas duas últimas rodadas do Calcio. Bennacer, Pulisic, duas vezes, Reijnders e Rafael Leão garantiram a goleada para os donos da casa. Por outro lado, Nahitan Nández anotou o gol de honra para os visitantes.

Dessa maneira, o Milan chegou aos 74 pontos e não poderá mais ser alcançado na vice-liderança. Além disso, os Rossoneri precisavam da vitória neste sábado para confirmar o segundo lugar, uma vez que o Bologna, terceiro colocado, surpreendeu ao vencer o Napoli fora de casa e chegou aos 67 pontos.

Por outro lado, a Cagliari segue com o alerta ligado nesta reta final do Italiano. A equipe está na 15ª posição, com 33 pontos, três a mais que a Udinese, primeira na zona de rebaixamento. Além disso, o clube de Udine ainda entra em campo nesta rodada e pode igualar a pontuação em caso de vitória sobre o Lecce, fora de casa, na próxima segunda-feira (13), às 13h30 (de Brasília).

Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta (10/5)

Frosinone 0x5 Inter de Milão

Sábado (11/5)

Napoli 0x2 Bologna

Milan 5×1 Cagliari

Domingo (12/5)

Lazio x Empoli – 7h30

Genoa x Sassuolo- 10h

Verona x Torino – 10h

Juventus x Salernitana- 13h

Atalanta x Roma – 15h45

Segunda-feira (13/5)

Lecce x Udinese – 13h30

Fiorentina x Monza – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.