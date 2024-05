Flamengo faz 2 a 0 no Corinthians e espanta crise com brilho de Lorran

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0, neste sábado (11), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Maracanã, com mais de 56 mil torcedores, que protestaram contra a diretoria e os jogadores antes da partida. Quando a bola rolou, contudo, o apoio foi irrestrito, até porque o time mereceu por conta da grande atuação do primeiro tempo. Pedro e Lorran fizeram os gols rubro-negros. Com o resultado, os cariocas chegaram aos 11 pontos e terminarão a rodada na parte de cima da tabela. Os paulistas, entretanto, estão perto da zona do rebaixamento.

O rubro-negro agora volta a atenção para a Libertadores. Na próxima quarta-feira (15), no Maracanã, o time recebe o Bolívar e precisa vencer para sair da delicada situação que se encontra na competição sul-americana. O Corinhians, por sua vez, também joga em casa, só que pela Sul-Americana, diante do Argentino Juniors, terça (14).

Flamengo beira a perfeição no primeiro tempo

Aos 44 minutos do segundo tempo, Wesley, do Corinhians, driblou pela esquerda, cruzou e Ayrton Lucas afastou. Aos 3, Rossi fez boa defesa em cabeçada de Paulinho. Essas foram as únicas jogadas que o Flamengo permitiu ao adversário na primeira etapa. No mais, o que se viu no Maracanã nos 51 minutos iniciais, incluindo os acréscimos, foi um domínio absoluto rubro-negro.

Sob a batuta de De la Cruz e o auxilio mais do que luxuoso da joia Lorran, o time empilhou oportunidades. Nos primeiros 25 minutos, foram 12 finalizações e quatro defesas de Carlos Miguel. Aos 4, Léo Pereira cabeceou e a bola saiu muito perto No minuto seguinte, Gerson passou a Lorran, que chutou em cima do arqueiro alvinegro. Em seguida, Ayrton Lucas chutou e a bola bateu na trave. Ato contínuo, cruzamento de Ayrton e Félix Torres quase faz contra. O Corinthians sentia o hálito do inferno no calor superior aos 30ºC do Rio de Janeiro.

Aos 16, Everton Cebolinha chutou de fora da área e Carlos Miguel fez ótima defesa. Três minutos depois, todavia, não teve jeito. De La Cruz passou para Lorran, que achou Pedro na entrada da área. O centroavante deu drible desconcertante em Felix Torres, concluiu de bico e o goleiro, por fim, sucumbiu, deixando a bola passar sob seu corpo.

Aos 25, Cebolinha, em novo chute de fora da área, obrigou Carlos Miguel a se redimir com uma defesaça. Lorran e Pedro ainda estiveram perto de aumentar o placar. Na última oportunidade, já nos acréscimos, De la Cruz deu linda bola a Pedro, que chutou mascado e o goleiro defendeu.

Segundo tempo

O jogo foi mais igual na segunda etapa. O Corinthians adiantou as linhas de marcação e, dessa forma, incomodou um pouco mais o Flamengo. Ainda assim, quem ameaçou primeiro foi o time da casa. Aos 10 minutos, Lorran serviu de la Cruz, que chutou para boa defesa. O Timão, no entanto, quase empatou aos 17. E só não o fez porque Rossi defendeu de maneira espetacular cabeçada de Yuri Alberto e chute de Cacá no rebote.

O respiro rubro-negro, afinal, veio em seguida. Lorran roubou a bola no meio, passou a Gerson, recebeu na frente e chapou com extrema habilidade. 2 a 0. Na comemoração, ao lado do Coringa, imitou gesto do personagem Hogun, da Marvel. Esse é o apelido da joia por parte do grupo, que o considera ‘apelão’ nas brincadeiras. Foi o segundo gol do meia como profissional. O primeiro aconteceu no Carioca de 2023, contra o Bangu, quando ele ainda tinha 16 anos.comemorou como o Hugau do videogame, jogadores brincam com ele que se parece com o personagem, que é ‘apelão’.

Após sofrer o segundo gol, o Corinhians teve mais a bola e tentou diminuir a desvantagem. Mas atuando de maneira segura, o Flamengo não só controlou a tentativa de pressão corinthiana quanto ainda levou perigo em contra-ataques.

FLAMENGO 2 X 0 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

Data: 11/05/2024

Local: Maracanã

Público: 56.929 presentes

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz (Victor Hugo, 46’/2ºT) e Lorran (Léo Ortiz, 41’/2ºT); Gerson, Pedro (Gabigol, Intervalo) e Éverton Cebolinha (Luiz Araújo, 41’/2ºT) . Técnico: Tite

CORINTHIANS: Carlos Miguel, Fagner (Guilherme Biro, 36’/2ºT), Felix Torres, Gustavo Henrique, Cacá (Coronado, 29’/2ºT) e Hugo; Paulinho (Yuri Alberto, Intervalo), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Léo Maná 36’/2ºT), ; Wesley e Romero (Gustavo Mosquito, 29’/2ºT). Técnico: António Oliveira

Gols: Pedro, 19’/1ºT (1-0); Lorran 17’2ºT (2-0)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Sidmar dos Santos Meurer (PR)



Cartão Amarelo: Léo Pereira (FLA); Angel Romero (COR)

Cartão Vermelho: –

