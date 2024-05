Bahia x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e RB Bragantino duelam neste domingo (12), às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço chega embalado é o vice-líder da competição com 10 pontos, o mesmo que o líder Athletico, mas atrás por conta do saldo de gols. Por sua vez, o Massa Bruta também está empolgado já que ainda não perdeu na competição e tenta manter essa invencibilidade para subir ainda mais na tabela. Os paulistas estão na quinta colocação, com nove pontos.

Onde assistir:

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Bahia:

O Bahia não divulgou novos problemas físicos ao longo desta semana. Assim, os únicos desfalques para o jogo contra o Botafogo devem ser o lateral-esquerdo Ryan e o volante Acevedo, que seguem em recuperação de lesão. Aliás, o primeiro desta lista foi para campo durante a semana e deu continuidade ao processo de transição, mas segue fora. Em relação ao time titular, uma novidade pode ser o retorno de Victor Cuesta, que nas últimas duas partidas foi relacionado, mas ficou como opção no banco. Vale ressaltar que Rogério Ceni repetiu a escalação nos últimos três jogos e a tendência é que se mantenha contra o RB Bragantino.

Como chega o RB Bragantino

Em contrapartida, existe a possibilidade do técnico Pedro Caixinha fazer mudanças na equipe. Afinal, os jogadores que atuaram os 90 minutos contra o Racing, no meio de semana, pela Sul-Americana podem começar no banco de reservas. O Massa Bruta vem de uma sequência dura de partidas e o treinador português estuda preservar alguns atletas. Contudo, os únicos desfalques certos para o embate em Salvador é Andrés Hurtado, Raul, Bruno Gonçalves e Nathan Camargo, todos no departamento médico.

BAHIA X RB BRAGANTINO

6ª rodada do Brasileirão 2024

Data e horário: 12/05/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA:Marcos Felipe, Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Éverton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Candido; Capixaba e Eric Ramires; Henry Mosquera, Gustavo Neves e Vitinho; Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.