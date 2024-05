Lorran diz que jogo com o Corinthians ficará marcado em sua história

Lorran encerrou a entrevista à beira do campo, logo após brilhar no Flamengo x Corinthians deste sábado (11), pelo Campeonato Brasileiro, com um grito de “Bora!”. A espontaneidade e o jeito ainda desconcertado ao conversar com os repórteres denuncia os apenas 17 anos do melhor jogador em campo na partida. A joia rubro-negra deu uma assistência, fez um gol e, ao lado de De la Cruz, foi o destaque da vitória por 2 a 0 sobre o Timão, no Maracanã.

“A vitória teve uma importância muito boa para o tim. A equipe jogou muito bem, está de parabéns. Estou muito feliz pelo meu gol e pela vitória”, disse o meia, que marcou seu segundo gol como profissional. O primeiro aconteceu no Carioca de 2023, diante do Bangu, quando ele tinha apenas 16 anos:

“O jogo de hoje vai ficar marcado na minha história. Foi a partida mais importante para mim. Mas agora é trabalhar e focar no próximo”.

O resultado inegavelmente amenizou a pressão sobre o time. Além disso, afinal, trouxe a torcida para o lado da equipe, que enfrenta o Bolívar, no mesmo Maracanã, quarta-feira (15), pela Libertadores. Neste caso, a pouca experiência de Lorran é suficiante para que a cria do Ninho do Urubu entenda o que é ter a massa rubro negra a seu favor.

“É muito especial o carinho dessa torcida maravilhosa e…bora!”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.