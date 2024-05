Alex é sucinto sobre derrota do Santos: ‘Não tem desculpa’

Após a derrota por 1 a 0 do Santos para o Amazonas neste sábado (11/5), em Manaus, o zagueiro Alex falou sobre a perda da invencibilidade do Peixe na atual temporada da Série B do Brasileirão.

“Não tem desculpa. A gente tem que vencer. Foi um jogo duro, uma equipe (o Amazonas) que conseguiu achar um gol no início e baixou as linhas. A gente começou bem o campeonato. Infelizmente tivemos a primeira derrota”, disse.

Alex completou 25 anos no dia 10 de maio, véspera do jogo. Assim, uma vitória sobre o Amazonas seria um presente bem-vindo. Mas não deu.

Alex pensa no jogo contra a Ponte Preta

A derrota por 1 a 0 quebra uma sequência de vitórias do Peixe. Afinal, o Santos estreou em 20/4 com 2 a 0 contra o Paysandu, emendou com 2 a 0 contra o Avaí em 26/4 e aplicou uma goleada de 4 a 1 no Guarani no dia 6/5.

Ao não conseguir fazer frente ao adversário, a equipe santista cedeu ao Amazonas a primeira vitória do time manauara na Série B. Os torcedores presentes na Arena Amazonas, em Manaus, fizeram a festa. O gol de Ênio, ainda no primeiro tempo, definiu o placar, já que o Santos até chegou a fazer um gol, mas anulado pelo árbitro.

“Agora é continuar trabalhando e pensar no que podemos melhorar para vencer na próxima partida”, disse Alex.

O próximo jogo do Santos será na quarta-feira (15/5), contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, a casa do rival em Campinas, às 21h30 (de Brasília).

