Palmeiras goleia Santos pelo Brasileirão feminino

Partida entre Palmeiras e Santos, v..lida pela d..cima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no Est..dio Jayme Cintra, em Jundia..-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon) - (crédito: FABIO MENOTTI)

O Palmeiras aproveitou o péssimo momento do Santos no futebol feminino e, neste sábado (11/5), aplicou goleada impiedosa, 6 a 0. O jogo foi no Jayme Cintra, em Jundiaí, onde o Verdão manda suas partidas. Amanda Gutierres foi o destaque. Afinal, fez três gols. Letícia, Juliete e Tainá Maranhão completaram o placar desta vitória que levou as palestrinas aos 22 pontos.

O Santos, vive fracassando. Afinal, o time já levou de 7 a 0 do Flamengo e agora toma de seis do Verdão. Não por acaso, as Sereias estão na zona de rebaixamento, em 13º, com sete pontos. Mas vale citar que o Santos é uma das equipes de maior representatividade no futebol feminino brasileiro. Porém, realiza uma de seuas piores campanhas na história.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão feminino

Palmeiras arrasador

O Santos até que tentou fazer um jogo equilibrado. Afinal, sustentou 0 a 0 até os 30 do primeiro tempo. Mas, em dez minutos viu o Verdão abrir 4 a 0, gols de Amanda Gutierres. Letícia, Juliete e novamente Amanda Gutierres. No segundo tempo, mais dois gols palmeiresnes. Logo aos dois minutos com Amanda Gutierres, de pênalti, ampliou. Como nada deu certo para as santistas, Ketlen, sua melhor jogadora, perdeu um pênalti. No fim, Tainá Maranhão fechou o placar para as palestrinas em 6 a 0.

Jogos da 10ª rodada

Sexta-feira (11/5)

Real Brasília 3×1 Atlético

Sábado (11/5)

Palmeiras 6×0 Santos

Bragantino 0x1 Ferroviária

Cruzeiro x Botafogo – 21h

Domingo (12/5)

Corinthians x São Paulo

Grêmio x América

Avaí Kindermann x Internacional

Segunda-feira (13/5)

Flamengo x Fluminense

Adiados

Grêmio x América

Kindermann x Internacional

