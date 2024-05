Jô exalta vitória do Amazonas e explica prisão

Jô, ao centro, observa a infiltração de seu companheiro Ênio durante a vitória do Amazonas sobre o Santos - (crédito: Foto: Reprodução Instagram do Amazonas)

Titular na vitória do Amazonas sobre o Santos, por 1 a 0, Jô saiu na etapa fo al, mas fez uma boa partida. No fim do duelo, o veterano atacante ex-Corinthians, Atlético-MG e Seleção Brasileira, celebrou o resultado, que foi a primeria vitória dos amazonenses na Série B em sua história.

“Desde que cheguei vinha trabalhando e tentando ajudar o Amazonas de todas as formas. E contra o Santos tivemos bela vitória, a primeira vitória na Série B em casa. Parabenizar os torcedores que vieram e parabéns à nossa equipe pela entrega, todos se doaram. É bonito de ver esse time crescendo.

Jô chegou ao Amazonas depois de anunciar a aposentadoria. Vinha atuando como reserva, mas ganhou a vaga de titular.

“Estou muito feliz de vestir essa camiseta e tenho muito ainda para dar aqui no Amazonas”.

Jô explica a prisão

O atacante foi personagem na terça-feira passada (6/5), pela prisão por não pagar pensão alimentícia a uma de suas filhas. Isso ocorreu pouco antes do duelo do Amazonas contra a Ponte Preta, pela Segundona. Teve a sua liberação no dia seguinte ao efetuar o pagamento, já que a Justiça encontrou apenas R$ 67,00 em sua conta, o que acelerou a ação de prisão. Jô justificou que pagou a pensão, mas que o problema foi não reembolsar a correção.

O problema que aconteceu não foi falta de pagamento de pensão mensal. E sim foi uma correção de um ajuste de pensão. Então, a pensão é paga todo mês corretamente, mas houve um ajuste, uma correção na qual isso aí também a gente já acabou quitando. Não foi a falta de pagamento que causou tudo aquilo, foi uma correção de ajuste da pensão”.

