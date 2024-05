Atlético de Madrid bate Celta. É a vitória 400 de Simeone

De Paul vibra logo após fazer o gol da vitória do Atlético sobre o Celta - (crédito: Pierre-Philippe Marcou/AFP via Getty Images)

O Atlético de Madrid venceu o Celta, por 1 a 0, neste domingo (12/5), em casa, no Metropolitano, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O time Colchonero teve dificuldade para furar o bloqueio dos galegos. Dessa forma, o gol só saiu aos 39 minutos do segundo tempo, com o argentino De Paul. O triunfo foi o de 400 de Simeone no comando dos Colchoneros.

Com o bom resultado, o Atlético vai aos 70 pontos, em quarto lugar, mas ainda não tem posição garantida no G4, já que o Bilbao, com 62 pontos ainda pode ultrapassá-lo. O Celta tem 34 pontos, em 16º lugar e ainda com risco de rebaixamento. Afinal, o Cádiz, com 29 pontos, ainda pode chegar aos 37.

Atlético de Madrid só marca no fim

O Atlético, como era de se esperar, foi muito mais perigoso, mas parou nas boas defesas de Guaita no primeiro tempo. Apesar do esquema bem defensivo, o Celta também criou suas oportunidades, mas com menor perigo ao gol atelticano. Veio o segfundo tempo e o Atleti seguiu mais incisivo. Tanto que, apesar do 0 a 0 no placar, ostentava 13 finalizações, contra apenas três do Celta, que passou a etapa final tentando sustentar o emoate. E mais uma vez o goleiro Guaita se destacopu com defesas seguras. Já quando tinha a bola, os visitantes gastavam o tempo (ficaram com 43% de posse).

No dez minutos finais, o Atlético alugou de vez a intermediária de ataque e, aos 39, finalmente saiu o gol. Um escanteio cobrado por Koke da esquerda, foi rechaçado por Nùñez, mas caiu nos pés de De Paul fora da área. O argentino ajeitou e bateu sem chance para Guaita.

Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (10/5)

Alavés 2×2 Girona

Sábado (11/5)

Mallorca 1×0 Las Palmas

Villarreal 3×2 Sevilla

Granada 0x4 Real Madrid

Athletic Bilbao 2×2 Osasuna

Domingo (12/5)

Cádiz 1×0 Getafe

Atlético de Madrid 1×0 Celta de Vigo

Valencia x Rayo Vallecano – 13h30

Betis x Almería – 16h

Segunda-feira (13/5)

Barcelona x Real Sociedad – 16h

