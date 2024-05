Silvio Luiz está internado na UTI em São Paulo

O narrador esportivo Silvio Luiz está em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Oswaldo Cruz, no Centro de São Paulo. A informação é do G1. O hospital afirmou que não vai divulgar um boletim sobre seu estado de saúde.

Silvio Luiz tem 89 anos e já havia sido internado após passar mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos. Foi no dia 7 de abril, quando ele comentava o jogo ao lado dos humoristas Carioca e Bola. Os colegas perceberam que Silvio estava com dificuldade para falar. Assim, acionaram a produção, que chamou os socorristas. Então, Silvio Luiz permaneceu no hospital até o dia 3o.

Mãe locutora foi inspiração para Silvio Luiz

O locutor – cujo nome leva Y na grafia original (Sylvio Luiz Perez Machado de Souza) – nasceu em 14/7/1934 na capital paulista. Ele começou a se interessar por esporte ainda na infância. Afinal, recebia influência da mãe, Elizabeth Darcy, uma das pioneiras na locução na Rádio Tupi. Silvio também é juiz de futebol, com formação em 1965 na Escola de Árbitros da Federação Paulista. Como locutor esportivo, ele é autor de bordões que ganharam popularidade. Desse modo, “Pelas barbas do profeta” e “Confira comigo no replay” já se tornaram marcas de sua criatividade.

Além dos bordões, Silvio também chama atenção por declarações polêmicas. Há nove meses, ele disse que não gosta de mulheres narrando futebol: “Mudo para outro canal”.

Quando acha que algo está ruim, é direto na opinião. Assim, em 2023, foi um dos primeiros a dizer que o Santos sofreria rebaixamento: “Queda do Santos é quase inevitável”, afirmou.

