Palmeiras x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo, às 16h (de Brasília), o Palmeiras recebe o Athletico na Arena Barueri. O jogo vale uma briga pelos primeiros lugares do Brasileirão. Com oito pontos, o Verdão sobe vertiginosamente na tabela. Já o Athletico reassume a ponta se vencer. Este jogo terá toda renda revertida para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

A Voz do Esporte transmite a partida a partir das 14h30, com um esquenta de primeira com todas as informações sobre o duelo. O comando e a narração é de Cesar Tavares.