Vasco encaminha a contratação do técnico Álvaro Pacheco

Possível novo treinador do Vasco, Álvaro Pacheco na área técnica durante trabalho no Vitória de Guimarães - (crédito: Foto: Miguel Riopa / AFP via Getty Images)

O Vasco está próximo de confirmar seu novo treinador. Trata-se do português Álvaro Pacheco, que está de saída do Vitória de Guimarães. O Cruz-Maltino tem negociações avançadas com o técnico. A informação inicial é dos jornalistas Bruno Andrade e André Hernan, confirmada pelo Jogada10. A tendência é a de que o negócio tenha um desfecho positivo nos próximos dias.

Álvaro estava em uma seleta lista de cinco treinadores na mesa do Gigante da Colina. Aliás, segundo apurou o J10, o clube de São Januário notificou seu empresário do interesse. No período ainda não havia formalização de proposta, mas no atual cenário, as conversas estão encaminhadas. O comandante, de 52 anos, está em sua primeira temporada no Guimarães, fazendo campanha irretocável no Campeonato Português. Afinal, a equipe ocupa a quinta colocação, com 60 pontos, e pode ter a sua melhor campanha neste quesito em sua história no torneio.

Alvo do Vasco é sensação em Portugal

Sua melhor trajetória neste cenário foi na temporada 16/17, quando somou 62 pontos. Quando o interesse do Vasco surgiu em Álvaro, ele ainda tinha mais três compromissos a disputar, mas perdeu dois deles. Com isso, não consegue mais igualar a campanha com a melhor colocação. No caso, o terceiro lugar como já obteve anteriormente.

Por isso, o Cruz-Maltino deveria analisar se ele era a melhor opção, já que ele não aceitaria deixar o Vitória de Guimarães quando surgiu o desejo do clube carioca. Exatamente por algumas metas em contrato, objetivos pessoais e possível recorde. Fato que influenciou uma recusa de proposta anterior do Cuiabá. Além disso, chegou à semifinal da Taça de Portugal, eliminado pelo Porto.

A propósito, seu nome chegou a ser ventilado como treinador dos Dragões, caso o candidato a presidência Pinto da Costa vencesse a eleição. Bem como se não houvesse um acerto na renovação de contrato do técnico Sérgio Conceição. O último compromisso de Álvaro à frente do Vitória de Guimarães deve ser no dia 19 de maio. Na ocasião, a equipe encerra sua participação no Campeonato Português diante do Arouca.

