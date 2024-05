Flamengo x Fluminense (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Fluminense medem forças, nesta segunda (13), às 16h (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O clássico será válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e tem disputa por vaga no G8. Isso porque as Malvadonas estão na sétima colocação, com 14 pontos. Já, as Guerreiras, estão próximas a zona de classificação para as quartas de final da competição. Afinal, se encontram em 11º lugar, com 11 pontos.

Os times se enfrentaram na semifinal do Carioca feminino, torneio em que o Flamengo levou a melhor e avançou a final. A equipe da Gávea venceu o primeiro jogo por 2 a 0, enquanto as Tricolores garantiram triunfo por 1 a 0 na partida de volta.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro teve um início negativo no Brasileirão Feminino, já que sofreu três derrotas consecutivas, nas três primeiras rodadas. Contudo, a equipe vem em recuperação, com seis jogos sem perder, sendo quatro triunfos e dois empates. Inclusive, com três vitórias consecutivas sobre Santos, Botafogo e América Mineiro.

Assim, um resultado positivo sobre a arquirrival permite as Malvadonas se aproximarem das primeiras colocações. O Flamengo deve ter força máxima. O grande destaque da equipe é a centroavante Cristiane, artilheira do torneio, com nove gols.

Como chega o Fluminense

As Guerreiras estrearam na competição de maneira positiva, mas não conseguiram engatar uma sequência positiva. Pelo contrário, o time ficou seis partidas sem um bom resultado. Apesar disso, as Tricolores também iniciam um momento de superação, pois estão em boa fase com duas vitórias seguidas.

Um triunfo sobre o Flamengo dá chances de o Fluminense ficar mais perto de entrar no G8. Assim como o rival, o técnico Hoffmann Túlio deve ter as melhores opções à disposição para o clássico.

FLAMENGO X FLUMINENSE

10ª rodada do Brasileirão feminino

Data e Horário: 13/5/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Luso Brasiliero, Rio (RJ)

FLAMENGO: Karol Alves; Fabi Simões, Daiane Santos, Núbia e Gisseli; Jucinara, Djeni e Duda Francelino; Gláucia, Cristiane e Isadora Freitas. Técnico: Mauricio Moraes

FLUMINENSE: Amanda Coimbra; Gislaine, Bruna Cotrim e Débora Sorriso; Karina, Claudinha, Camila Oliveira e Naiane; Lurdinha, Annaysa e Kamilla Sotero. Técnico: Hoffman Túlio

Árbitra: Debora Cecília Correia (Fifa/PE)

Auxiliares: Thayse Marques e Fabiana Pitta (ambos RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .