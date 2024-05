Palmeiras recebe novas propostas por Flaco López, mas veta saída

O Palmeiras vetou a saída de Flaco López nesta temporada após receber mais duas propostas pelo atacante. Um clube que disputa a liga dos Estados Unidos (MLS) e outro do Campeonato Espanhol — ambos não revelados — apresentaram propostas de empréstimo com opção de compra, em caso de cumprimento de metas. O modelo se assemelha, aliás, ao da transferência de Atuesta para o Los Angeles FC.

A diretoria alviverde, contudo, disse ‘não” às ofertas por Flaco López, artilheiro da equipe em 2024 e em alta com a comissão técnica. O jogador, que custou R$ 45 milhões aos cofres do Alviverde em 2022, soma tem 11 gols neste ano e foi o artilheiro do Paulistão.

Aos 23 anos, o argentino chegou a entrar na mira de dois clubes de seu país no começo deste ano, o River Plate e o Racing. Todavia, o Verdão confia no planejamento que fez com o atleta e nos resultados a médio prazo. Uma negociação do atleta ocorreria somente em caso de uma proposta considerada irrecusável.

O departamento de nutrição do clube, em parceria com o de preparação física, traçou uma estratégia para Flaco adquirir massa muscular, o que corrobora para que ele aumente sua performance em campo.

O técnico Abel Ferreira não está disposto a abrir mão de um jogador com as características do argentino, visto que tem o hábito de montar as escalações de seu time de acordo com os pontos fortes e fracos dos adversário a enfrentar. Com 1,90m, López se destaca em especial, entre outras habilidades, no jogo pelo alto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.