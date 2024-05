Doce rotina! Leverkusen goleia e alcança 50 jogos invicto

Bayer Leverkusen's Croatian defender #02 Josip Stanisic (2nd L) celebrates scoring the 0-4 goal with his team-mates during the German first division Bundesliga football match between VfL Bochum and Bayer 04 Leverkusen in Bochum, western Germany on May 12, 2024. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Tudo normal na Alemanha nesta temporada 2023/2024. Afinal, o Bayer Leverkusen, campeão alemão com cinco rodadas de antecedência, derrotou o Bochum por 5 a 0, fora de casa, neste domingo (12). Com o resultado, a equipe comandada por Xabi Alonso agora soma incríveis 50 jogos invicto. Os gols foram anotados por Schick e Boniface, de pênalti, no primeiro tempo, enquanto Adli, Stanisic e Grimaldo marcaram na etapa complementar.

Curiosamente, a última derrota do Bayer Leverkusen foi para o próprio Bochum, por 3 a 0, no final da temporada passada. Desde então, passaram-se 352 dias. O campeão alemão, logicamente, ainda não perdeu em 2023/2024, com 41 vitórias e 9 empates.

No Campeonato Alemão, inclusive, o Leverkusen tem 87 pontos, com 27 vitórias e seis empates. Como a rodada deste final de semana foi a penúltima, o Bayer projeta terminar a Bundesliga com incríveis 90 pontos em 34 partidas. O recorde, no entanto, pertence ao Bayern de Munique: 91 pontos em 2012/2013. No último compromisso, a equipe da Renânia do Norte-Vestfália, que foi campeã apenas pela primeira vez, recebe o Augsburg, que só cumpre tabela, no sábado (18), às 10h30.

Além da Bundesliga, o Bayer Leverkusen ainda tem as finais da Copa da Alemanha e da Liga Europa a disputar nesta reta final de temporada. No próximo dia 22, encara a Atalanta pela competição internacional. Três dias depois, os alemães farão a decisão do torneio nacional contra o Kaiserlautern, time que quase foi rebaixado para a terceira divisão local.

