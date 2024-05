Danilo Barbosa celebra gol e ponto fora de casa

Danilo Barbosa fez o gol do Botafogo no empate com o Fortaleza - Foto: Vitor Silva / Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O Botafogo arrancou um ponto fora de casa. Afinal, o Alvinegro saiu atrás no placar, reagiu e buscou o empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, neste domingo (12), no Castelão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Danilo Barbosa mais uma vez foi decisivo e foi o autor do gol. O jogador valorizou o resultado.

Veja a tabela do Brasileirão!

“Claro que queríamos ganhar, mas quando não podemos ganhar jogando fora, também não podemos perder. Esse ponto tem que ser muito valorizado”, disse o volante, que elogiou o rodízio do técnico Artur Jorge.

“Isso está sendo muito positivo. São muitos jogos num curto tempo de recuperação. Temos um elenco muito forte e isso mostra a confiança do treinador nos jogadores. Todos estão correspondendo”, completou.

O Botafogo chegou aos 10 pontos e agora ocupa o terceiro lugar. O Glorioso volta a campo na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Universitário, em Lima, no Peru, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

