Bahia vence o Bragantino e assume a vice-liderança do Brasileirão

Thaciano fez o gol do triunfo do Bahia - (crédito: Foto: Tiago Caldas /EC Bahia)

Em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão, o Bahia recebeu o Red Bull Bragantino na Fonte Nova e venceu por 1 a 0 neste domingo (12). O gol foi marcado por Thaciano ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Tricolor comandado por Rogério Ceni é o vice-líder, com 13 pontos, atrás do Athletico-PR só pelo saldo de gols. O G4 tem ainda Flamengo e Botafogo, com 11 e 10, respectivamente. O Bragantino, por sua vez, aparece em sétimo, com nove pontos.

Todas essas equipes, vale lembrar, têm seis jogos. Dos 20 times do Brasileirão, aliás, apenas oito entraram em campo esse número de vezes. Por conta do complemento da rodada, da tragédia no RS e da reta final de outras competições, há equipes com cinco, quatro e até três jogos no Brasileirão. Este último, por exemplo, é o caso do Criciúma, que tem cinco pontos e pode ser líder caso vença o trio de embates, indo a 14.

O primeiro tempo teve o Bragantino com mais finalizações e posse de bola. Inclusive, a primeira boa oportunidade do jogo foi com os paulistas, quando Lucas Evangelista chutou para fora, aos 9. No entanto, o Bahia mostrou mais organização, sabendo exatamente o que fazer. Aliás, no minuto seguinte, Thaciano balançou as redes para o Bahia, mas o lance foi corretamente anulado, afinal, estava impedido.

O Bahia seguiu mais “direto” com a bola e teve outras boas finalizações, com Cauly, mas viu o Bragantino responder com Helinho, em cobrança de falta, e Eduardo Santos, após cobrança de escanteio. No entanto, os donos da casa abriram o placar, reforçando a sua consciência tática em campo. Aos 35, Everton Ribeiro arrancou e deu lindo passe para Cauly, que encontrou Thaciano. Este, por sua vez, girou e empurrou para o fundo das redes. Um belo gol, não só pela finalização, mas também por toda a construção da jogada.

A segunda etapa, mesmo com duas mudanças do Bragantino no intervalo, não teve outra configuração. Os paulistas perderam duas chances com Mosquera, enquanto o Bahia balançou as redes com Jean Lucas. No entanto, mais uma vez, o gol foi anulado por impedimento.

O Bragantino, aliás, também teve um gol anulado. Afinal, aos 35 balançou as redes, mas estava impedido. No miuto seguinte, Biel ficou cara a cara com o goleiro Cleiton, mas se enrolou com a bola.

BAHIA X RED BULL BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro-2024 – Série A – Sexta rodada

Data: 12/5/2024

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende, aos 31’/2ºT) , Jean Lucas e Everton Ribeiro (Carlos de Pena, aos 31’/2ºT) e Cauly (Ademir, aos 39’/2ºT); Thaciano (Rafael Ratão, aos 31’/2ºT) 24’/2ºT) e Everaldo (Biel, aos aos 24’/2ºT) Técnico: Rogério Ceni

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Jadsom Silva (Lincolm, aos 18’/2ºT), Lucas Evangelista (Matheus Fernandes, aos 11’/2ºT) e Gustavinho (Eric Ramires – Intervalo); Helinho, Vitinho (Henry Mosquera – Intervalo) e Thiago Borbas (Talisson, aos 31’/2ºT) Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Thaciano, aos 35’/1ºT (1-0)

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelos: Kanu e Thaciano (BAH); Jadsom Silva, Henry Mosquera e Lucas Evangelista (RBB)

Cartão vermelho:

